Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе

Зонд «Юнона», который совершил 11-й полет на Юпитер, передал новые фотографии газовой планеты. На этот раз фотографии вышли ещё красочнее, чем предыдущие.

Juno находится на орбите с 2016 года. На протяжении 18 месяцев корабль радует различными фантастическими фотографиями Юпитера. Зонд считают одним из лучших разработок для фотосъемки газового гиганта.Совершив 11-ый полет, Juno установил новый рекорд - зонд достиг 3500 километров от облаков Юпитера, точнее, от их верхней части. Новые снимки получились еще более удачные, чем ранее.

Большая часть изображений на самом деле не такая уж фантастическая, потому что множество снимков составляет определенные участки планеты. Учёные-художники NASA создают различные яркие образы Юпитера с помощью своих правок из материалов сайта JunoCam. Каждые 53 дня происходит обновление снимков, где эксперты и берут материал, который в дальнейшем дорабатывают.До «Юноны» самым успешным зондом считали Cassini, но в 2017 корабль погиб, когда находился неподалёку от Сатурна. Благодаря Juno учёные смогли исследовать северные полюса газовой планеты, а также её бурую поверхность.