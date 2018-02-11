Уфолог заметил на Марсе голову динозавра

Известный уфолог Скотт Уоринг различил на снимках Марса необычные останки динозавра. В частности исследователь обнаружил на поверхности красной планеты голову доисторического ящера.

Сторонник существования внеземной жизни уверяет, что Марс ранее был обитаем. Более того, там существовала некая цивилизация. На фотографиях четвертой планеты от солнца Уоринг увидел очертания черепа динозавра или другого, родственного ему существа.

Дарья Светозарова

Своей находкой уфолог поделился с интернет-пользователями. Снимки разошлись по Сети моментально. Ученый снабдил их комментариями и указаниями еще на ряд странностей, к коим отнес остатки разрушенных статуй, зубов исполинских существ или металлических объектов, покрытых слоем грязи.