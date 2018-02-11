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| | Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения

Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения

Сегодня, 14:18
Специалисты составили список наиболее простых способов сбросить лишний вес. При этом, как утверждают тренеры Лаура Хеншоу и Клэр Смит, не придется мучить себя изнуряющими диетами.

Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения

 

Специалисты по фитнес-тренировкам обнародовали список из пяти рекомендаций, благодаря которым любой человек сможет скинуть лишние килограммы, не прибегая к жестким изнурительным диетам, вредным для здоровья.

Первым советом являются силовые тренировки (например, приседания и отжимания), благодаря которым сжигается много калорий, укрепляются мышцы и повышается обмен веществ. Второй совет в том, что необходимо сохранить разумное количество жиров в своем рационе и избегать употреблять продуты питания с надписью «без жира» - там жиры заменены на сахар или вредные химические добавки.

Третье условие успешного похудения это умение адаптировать свой организм к спорту при помощи правильного вида спорта, который больше всего нравится. При этом нужно хорошо высыпаться и пить достаточно воды, ведь как недостаток сна, так и недостаток жидкости, стимулирую повышенный аппетит.

Четвертое правило: не считать калории, но правильно выбирать продукты питания. Лучше всего выбирать здоровую пищу, вроде вареного мяса, свежих фруктов и овощей. Пятое правило связано с четвертым, и заключает в себе совет в соблюдении разнообразия рациона питания. В мире есть огромный выбор сочетаний полезных продуктов, а если какого-то сочетания еще нет – его можно придумать.
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