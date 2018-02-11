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| | Камеры зафиксировали эмоции Илона Маска на взлет Falcon Heavy

Камеры зафиксировали эмоции Илона Маска на взлет Falcon Heavy

Сегодня, 12:58
Основатель SpaceX Илон Маск едва ли не сильнее всех переживал за удачный старт сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Камеры смогли заснять крайне эмоциональную реакцию Маска на полет своего детища. Кадры оказались на просторе интернета благодаря операторам канала National Geographic. Съемочная группа сопровождала Маска весь день, на который был назначен старт.

Камеры зафиксировали эмоции Илона Маска на взлет Falcon Heavy

 

Сверхятжелого «Сокола» запустили с 39 площадки космодрома на мысе Канаверал. Едва космическое судно оторвалось от поверхности Земли, создатель SpaceX даже выругался от переизбытка чувств. Затем он побежал за другими сослуживцами из помещения центра управления и продолжил наблюдение за аппаратом уже на открытом воздухе. «Мать твою! Она полетела!». В выражениях Маск не стеснялся и все повторял, что это нереально, но она (ракета) все же полетела.


Falcon Heavy была запущена 6 февраля. Ракета-носитель вывела на орбиту Земли спортивный автомобиль Маска Tesla, который спустя шесть часов направился к Главному поясу астероидов и к марсианской орбите.
Дарья Светозарова
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