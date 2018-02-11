Камеры зафиксировали эмоции Илона Маска на взлет Falcon Heavy

Сверхятжелого «Сокола» запустили с 39 площадки космодрома на мысе Канаверал. Едва космическое судно оторвалось от поверхности Земли, создатель SpaceX даже выругался от переизбытка чувств. Затем он побежал за другими сослуживцами из помещения центра управления и продолжил наблюдение за аппаратом уже на открытом воздухе. «Мать твою! Она полетела!». В выражениях Маск не стеснялся и все повторял, что это нереально, но она (ракета) все же полетела.
Falcon Heavy была запущена 6 февраля. Ракета-носитель вывела на орбиту Земли спортивный автомобиль Маска Tesla, который спустя шесть часов направился к Главному поясу астероидов и к марсианской орбите.