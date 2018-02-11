Без химиотерапии: Онкологи открыли новый метод лечения рака груди

Группа ученых из США изобрели новый лекарственный препарат для лечения запущенных форм рака груди. При этом специалисты утверждают, что в современном мире опасная химиотерапия отошла на второй план.

Светлана Славянская

Автор исследования доктор Дженнифер Литтон из Университета Техаса утверждает, что удалось разработать новый препарат, который способен уничтожать раковые клетки в груди без помощи агрессивной химиотерапии. При этом препарат может поступить на европейский рынок уже совсем скоро.Ученые утверждают, что рак молочной железы обычно лечится курсом внутривенной химиотерапии с регулярными посещениями больниц продолжительностью несколько часов за раз. Несмотря на успешность остановки прогрессирования рака в среднем на шесть месяцев, токсические побочные эффекты, такие как тошнота, болезнь и угрожающая жизни инфекция, делают химиотерапию невыносимой для 10-20 процентов пациентов.