Запуск «Союз-2.1а» к МКС отложен на резервную дату

Запуск трехступенчатой ракеты-носителя «Союз-2.1а» отложили на резервную дату. С помощью грузового корабля «Прогресс МС-08» она будет доставлена на МКС 13 февраля.

Появились сведения о том, что трехступенчатую ракету-ракету носитель «Союз-2.1а» доставят на МКС позже, чем планировалась изначально. Причиной называется нестыковка наземного и бортового оборудования. Теперь посредством грузового корабля «Прогресс МС-08» 13 февраля ее доставят на Международную космическую станцию.На сегодняшний день быстрейшим способом для того, чтобы попасть на МКС является полет по четырехсвистковой системе, впервые реализованной в 2012 году. Традиционная схема стыковки происходит в течение 50 часов.«Союз-2.1а» представляет из себя одноразовую ракету носитель, которую изготовил самарский Ракетно-космический центр под названием «Прогресс». Создана она на базе Р-7, являющейся советской баллистической ракетой, стартовавшей в 1957 году. Длина ракеты более 46 метров, диаметр свыше 10 метров, а начальная масса 312 тонн. Запустить «Союз-2.1а» на МКС собирались с Байконура в 11:58 11 февраля.