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| | Ученые: Страстные поцелуи повышают уровень женского либидо

Ученые: Страстные поцелуи повышают уровень женского либидо

Сегодня, 12:15
Ученые из США выяснили, что каждая десятая женщина со временем перестает чувствовать сексуальное влечение к своему партнеру. Сексологи нашли выход из ситуации и назвали простой способ повысить либидо.

Ученые: Страстные поцелуи повышают уровень женского либидо

 

Исследователи из Университета Рутгерса выяснили, что во время поцелуев с мужской слюной женщине передается гормон тестостерон, который вызывает женское либидо. «Большинство сексологов согласны с тем, что секс начинается в голове, и физическая реакция тела следует после импульсов в головном мозге», - говорит специалист по гормонам доктор Мэрилин Гленвиль.

Сексолог Бекки Спеллман утверждает, что за уровень либидо отвечают сразу несколько факторов: стресс, гормоны, влияние окружающей среды. И чтобы повысить женское либидо ученые рекомендуют частые и страстные поцелуи в качестве основной прелюдии.
Светлана Славянская
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