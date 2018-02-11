Спектрограф Espresso найдет обитаемые планеты в космосе

В ближайшее время специалисты приступят к тестовым испытаниям спектрографа, расположенного в пустыне Атакама. Их основная цель заключается в поиске жизни в космосе.

Пойда Анна

Спектрограф Espresso является масштабной подземной комнатой, имеющей форму цилиндра, при этом в ней всегда поддерживают температуру, достигающую -150°, которая может гарантировать точность и достоверность проводимых там исследований. Кроме того, рядом с этим устройством установлены четыре сверхмощных телескопа, которые благодаря нанотехнологиям могут исследовать в 10 раз большую территорию космоса.Запуск Espresso назначен на 2019 год, но ученые уже сейчас возлагают на этот спектрограф огромные надежды, так как он способен точно определить такие показатели как скорость вращения планет вокруг светила, их массу, состав газов и других веществ в атмосфере.