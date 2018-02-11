Опубликованы снимки NASA «молочных вихрей» в Каспийском море

В области Каспийского моря происходят процессы, носящие аномальный характер. Специалистами NASA обнародованы снимки процесса, получившего название «молочных вихрь».

Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) были обнародованы снимки аномального природного процесса, происходящего в области Каспийского моря. Согласно фото спектрорадиометра MODIS, сделанного космическим аппаратом "Терра", у береговой линии Туркмении образовались «молочные вихри».

Водные вихри, причиной которых стали ветра, имеют светло-бирюзовый оттенок из-за того, что к воде примешиваются отложения со дна – они и меняют оттенок воды. В сообщении NASA сказано, что общая площадь осадочного шлейфа составляет 200 километров от севера на юг и 120 километров с запада на восток. Волнами были подняты отложения с 30-метровой морской глубины. Более легкому «взбалтыванию» подвержены мелкие участки Каспийского моря: бухты Кара-Богаз-Гол и Туркменбаши.