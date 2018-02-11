Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | Бывший космонавт Базз Олдрин рекламирует "марсианские" рюкзаки

Бывший космонавт Базз Олдрин рекламирует "марсианские" рюкзаки

Сегодня, 11:28
Знаменитый американский космонавт Базз Олдрин, из числа первых посетивших Луну, начал сниматься в рекламе «марсианских» рюкзаков.

Бывший космонавт Базз Олдрин рекламирует "марсианские" рюкзаки

 

Базз Олдрин, которому исполнилось 88 лет, принял участие в съемках рекламы рюкзаков Sprayground's Mission to Mars, в которых установлены солнечные батареи. Бывший космонавт уже неоднократно приглашался на съемки реклам, но он отказывался, а лишь дал согласие быть лицом рекламы того товара, который непосредственно связан с другими планетами или космосом. Реклама рюкзаков как раз является частью знаменитой линии Sprayground's Mission to Mars, которая и заинтриговала Базз Олдина.

 

Отметим, что рюкзак разработан с восемью панелями солнечных батарей, также имеет два USB-порта (для зарядки устройств от этих батарей), и внешний аккумулятор. Стоимость такого рюкзака на мировом рынке составляет 150 долларов.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Астронавт Базз Олдрин стал манекенщиком
Астронавт Базз Олдрин стал манекенщиком

87-летний Базз Олдрин стал первым астронавтом, который вышел на подиум. Он принял участие в мужской неделе моды в Нью-Йорке.

"Покорителя Луны" Базза Олдрина экстренно госпитализировали в больницу

86-летний Базз Олдрин был срочным образом вывезен с Южного полюса из-за ухудшенного физического состояния. Сейчас он пребывает в больнице Новой Зеландии.

Базз Олдрин возглавит в NASA центр подготовки к освоению Марса
Базз Олдрин возглавит в NASA центр подготовки к освоению Марса

Руководители National Aeronautics and Space Administration (NASA) объявили в национальных масс-медиа о том, что экс-астронавт Базз Олдрин с сентября нынешнего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости