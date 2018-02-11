Бывший космонавт Базз Олдрин рекламирует "марсианские" рюкзаки

Знаменитый американский космонавт Базз Олдрин, из числа первых посетивших Луну, начал сниматься в рекламе «марсианских» рюкзаков.

Базз Олдрин, которому исполнилось 88 лет, принял участие в съемках рекламы рюкзаков Sprayground's Mission to Mars, в которых установлены солнечные батареи. Бывший космонавт уже неоднократно приглашался на съемки реклам, но он отказывался, а лишь дал согласие быть лицом рекламы того товара, который непосредственно связан с другими планетами или космосом. Реклама рюкзаков как раз является частью знаменитой линии Sprayground's Mission to Mars, которая и заинтриговала Базз Олдина.

Пелагея Лебединская

Отметим, что рюкзак разработан с восемью панелями солнечных батарей, также имеет два USB-порта (для зарядки устройств от этих батарей), и внешний аккумулятор. Стоимость такого рюкзака на мировом рынке составляет 150 долларов.