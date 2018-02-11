Психологи назвали преимущества одиноких людей

Согласно исследованию ученых-психологов из Калифорнии, люди, не состоящие в паре, имеют ряд преимуществ в своей жизни. Одним из таких преимуществ является более широкий и разнообразных круг знакомств и общения, не связанный с семьей.

Психологи из Калифорнии провели сравнительное исследование жизни одиноких людей и тех, кто состоит в отношениях. По результатам исследования, свободные люди имеют больший круг общения и знакомств по сравнению с теми, кто связан отношениями с кем-либо. Это проявляется в общении в социальных сетях, где у одиноких людей больше друзей и они с ними часто общаются. По мнению психологов, данный факт можно считать положительным именно потому, что общение является важной составляющей для обеспечения хорошего настроение, что особенно важно в старости.Помимо этого, свободные люди имеют больше шансов развиваться физически. Исследования продемонстрировали, что одиночки менее подвержены риску ожирения и являются более стройными, чем люди в паре. Также, благодаря отсутствию отношений, у людей есть больше времени для творческого развития. Люди, не состоящие в браке, имеют большую мотивацию к построению успешной карьеры и получению образования.