Ученые сделали новое открытие о долгосрочной памяти

Американские ученые выяснили, что приходя в движение, ген Npas4 становится основным регулятором программы экспрессии генов, какова крайне необходима для долгосрочной памяти.

Пелагея Лебединская

Ученые в период проведения опытов над лабораторными мышами выяснили, что во время их обучения начинается упрочнение определенных синаптических входов, но этого недостаточно для долговременной памяти без гена Npas4. Специалисты выяснили, что без Npas4 синапсы не укрепляются и мыши все очень быстро забывают. Мозг блокирует воспоминания, меняя силу синапсов, связей между нейронами. Это случается при взаимосвязи большого количества белков в пресинаптических и постсинаптических нейронах.У грызунов не существует гена Npas4, он есть только у людей. Благодаря этому гену у человека при рождении активизируется память.