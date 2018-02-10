Tesla Маска внесли в базу NASA как космический корабль

Автомобиль Tesla знаменитого инженера Илона Маска отправили в космос на ракете-носителе Falcon Heavy. При этом машину внесли в базу американского агентства NASA под видом летательного аппарата.

Домбровский Сергей

В списке значится, что космический объект состоит из транспортного средства Tesla. За рулем авто сидит манекен. В салоне машины находится электронная версия книг Айзека Азимова из серии под названием «Основание». К Tesla прикрутили табличку с надписью: «шесть тысяч работников компании Space X». Согласно предоставленным в базе NASA данным, объект имеет массу 1,25 тонн. Астронавты ранее говорили, что Tesla в Falcon Heavy выполняет роль дополнительной нагрузки.Тяжелая ракета-носитель стартовала шестого декабря. Два возвратных блока удачно приземлились и могут использоваться с будущем для следующих полетов. Третий сгорел, но старт Falcon Heavy все равно назвали удачным. Сначала автомобиль провел шесть часов на орбите Земли, а затем покинул ее. По заявлению Маска, Tesla отправилась в полет по космическому пространству на миллионы лет. База NASA оперирует данными лишь до 2030 года.