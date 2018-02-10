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| | SpaceX: Falcon Heavy заметила космического дракона около Земли

SpaceX: Falcon Heavy заметила космического дракона около Земли

Вчера, 22:42
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy заметила "космического дракона" в момент выхода на орбиту Земли. Ролик с НЛО буквально сразу попал в Сеть и вокруг него уже разгорелись споры.

SpaceX: Falcon Heavy заметила космического дракона около Земли

 

Скептики и апологеты существования инопланетной жизни сошлись в яростной дискуссии, относительно изображенного в кадрах. Пробный запуск Falcon Heavy состоялся 6 февраля. Трансляция этого момента имела места на многих каналах и видео-сайтах. Основатель SpaceX Илон Маск организовал такое количество камер, что весь процесс старта и окружающая панорама попала в объектив в мельчайших деталях.


Как только аппарат Tesla Roadster вышел на орбиту, мимо него пронеслось на огромной скорости нечто странное. Данный объект и спровоцировал обсуждения. Уфологи заявили, что запуск ракеты-носителя привлек внимание пришельцев, которые решили разведать, как далеко шагнули земные технологии. Их оппоненты уверяют, что это мелькнул спутник или тень самой ракеты.
Дарья Светозарова
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