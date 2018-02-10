Ученые: Охота научила древних людей рисовать

По словам психолога Калифорнийского университета США, использование легких копий на охоте научила представителей Homo sapiens рисовать. В обеих родах деятельности используются схожие навыки.

Домбровский Сергей

Ученый сравнил неандертальцев с Homo sapiens. По словам специалиста, первые в охоте использовали тяжелы и короткие орудия, а вторые длинные и легкие. В итоге древние люди метали копья на большие расстояния, развивали собственный глазомер, становились более ловкими и умелыми. Наскальные рисунки Homo sapiens использовали в качестве «книг». Древние люди передавали знания в визуальной форме. Метание копий развило у Homo sapiens мышление.Неандертальцы обитали в северных краях. Животные в этой местности умели хорошо защищаться и не прятались от представителей рода Люди. В итоге неандертальцы не прилагали чрезмерных усилий, дабы добыть пищу. С Homo sapiens ситуация обратная. Древние люди жили в теплых краях, животные в этой местности изощрялись как могли, чтобы выйти победителями в естественном отборе. В итоге Homo sapiens получили на выходе более развитый мозг и способность к рисованию.