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| | Ученые: Охота научила древних людей рисовать

Ученые: Охота научила древних людей рисовать

Вчера, 20:52
По словам психолога Калифорнийского университета США, использование легких копий на охоте научила представителей Homo sapiens рисовать. В обеих родах деятельности используются схожие навыки.

Ученые: Охота научила древних людей рисовать

 

Ученый сравнил неандертальцев с Homo sapiens. По словам специалиста, первые в охоте использовали тяжелы и короткие орудия, а вторые длинные и легкие. В итоге древние люди метали копья на большие расстояния, развивали собственный глазомер, становились более ловкими и умелыми. Наскальные рисунки Homo sapiens использовали в качестве «книг». Древние люди передавали знания в визуальной форме. Метание копий развило у Homo sapiens мышление.

Неандертальцы обитали в северных краях. Животные в этой местности умели хорошо защищаться и не прятались от представителей рода Люди. В итоге неандертальцы не прилагали чрезмерных усилий, дабы добыть пищу. С Homo sapiens ситуация обратная. Древние люди жили в теплых краях, животные в этой местности изощрялись как могли, чтобы выйти победителями в естественном отборе. В итоге Homo sapiens получили на выходе более развитый мозг и способность к рисованию.
Домбровский Сергей
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