Ученые создали алгоритм, определяющий браконьера за доли секунды

Учёные из США разработали алгоритм, который определяет браконьера за 0,3 секунды. Сообщается, что искусственный интеллект определяет преступника с помощью инфракрасного сканера и анализа происходящего на изображении.

Zustasiia Cancarini

Этим занялись ученые из университета Южной Калифорнии, США. Специалисты считают, что с помощью искусственного интеллекта ловля нарушителей закона станет в разы быстрее. Поскольку браконьеры обычно охотятся ночью, то обычным камерам очень трудно найти их в кромешной тьме. Ученые разработали алгоритм Faster RCNN для выполнения этой задачи. Он использует инфракрасный сканер, а после анализирует изображение в режиме реального времени. Результат не заставил себя ждать: алгоритм определил браконьера за три десятых секунды.Масштабное использование алгоритма планируется уже в следующем году.