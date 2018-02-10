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| | Ученые создали алгоритм, определяющий браконьера за доли секунды

Ученые создали алгоритм, определяющий браконьера за доли секунды

Вчера, 22:30
Учёные из США разработали алгоритм, который определяет браконьера за 0,3 секунды. Сообщается, что искусственный интеллект определяет преступника с помощью инфракрасного сканера и анализа происходящего на изображении.

Ученые создали алгоритм, определяющий браконьера за доли секунды

 

Этим занялись ученые из университета Южной Калифорнии, США. Специалисты считают, что с помощью искусственного интеллекта ловля нарушителей закона станет в разы быстрее. Поскольку браконьеры обычно охотятся ночью, то обычным камерам очень трудно найти их в кромешной тьме. Ученые разработали алгоритм Faster RCNN для выполнения этой задачи. Он использует инфракрасный сканер, а после анализирует изображение в режиме реального времени. Результат не заставил себя ждать: алгоритм определил браконьера за три десятых секунды.

Масштабное использование алгоритма планируется уже в следующем году.
Zustasiia Cancarini
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