В каком возрасте секс приносит больше удовольствия - Ответ специалистов

По проведенным исследованиям психиатров-сексологов стало известно, что женщины в 66 лет и мужчины в 64 года получают максимальное удовольствие от занятия сексом. Отметим, что в исследовании принимали участия примерно 5 тысяч человек, которые не состояли в браке.

Анна Котова

Американские ученые выяснили, что в возрасте от 64 до 66 лет половой акт приносит самое максимальное удовольствие. Специалисты объяснили такие возрастные рамки тем, что в этом возрасте оба партнера довольно таки опытные, знают чего они на самом деле хотят от своего партнера, а также у них нет ограничений в сексуальных экспериментах.Также научный опрос показал, что женщины в возрасте 70 лет более готовы к экспериментам и различным сексуальным взысканиям, чем, например, в возрасте 40. Отметим, что некоторые специалисты утверждают, что самым плодотворным половой акт является до и после 20 лет. С этим утверждением можно согласиться, если считать только количество партнеров и самих половых актов. Многие люди уверены в том, что после 60 лет секс вообще невозможен, но специалисты говорят, что результаты опросов и исследований показывают совсем обратное.