Учёные впервые воссоздали реальный облик царицы Нефертити

Британские учёные воспользовались останками 3400-летней мумии и впервые воссоздали реальный облик царицы Нефертити. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Яна Татьянина

Министерство древностей и музей Египта позволили Эйдану Додсону из Бристольского университета изучить мумию "Молодая леди", найденную в 1898 в Долине царей. Египтолог заинтересовался ей потому, что в 2010 ДНК-тест показал: она была матерью Тутанхамона, царицей Нефертити.Сняв с мумии защитный колпак, Додсон рассмотрел её. С помощью 3D-визуализации художница Элизабет Дайнес создала цифровую копию, а потом вручную изготовила точный реалистичный бюст Нефертити. На это ушло 500 часов. Реконструкцию украсили ювелирными украшениями Dior.Люди, считающие Нефертити темнокожей, возмутились тем, что царицу изобразили "уродливой белой леди". Учёные полагают: египтяне обладали светло-коричневой, красной, жёлтой и тёмно-коричневой кожей. Сюжет о бюсте появится в "Неизвестной экспедиции" Джоша Гейтса на Travel Channel. Он выйдет 14 февраля.