Учёные впервые воссоздали реальный облик царицы Нефертити

Министерство древностей и музей Египта позволили Эйдану Додсону из Бристольского университета изучить мумию "Молодая леди", найденную в 1898 в Долине царей. Египтолог заинтересовался ей потому, что в 2010 ДНК-тест показал: она была матерью Тутанхамона, царицей Нефертити.
Сняв с мумии защитный колпак, Додсон рассмотрел её. С помощью 3D-визуализации художница Элизабет Дайнес создала цифровую копию, а потом вручную изготовила точный реалистичный бюст Нефертити. На это ушло 500 часов. Реконструкцию украсили ювелирными украшениями Dior.
Люди, считающие Нефертити темнокожей, возмутились тем, что царицу изобразили "уродливой белой леди". Учёные полагают: египтяне обладали светло-коричневой, красной, жёлтой и тёмно-коричневой кожей. Сюжет о бюсте появится в "Неизвестной экспедиции" Джоша Гейтса на Travel Channel. Он выйдет 14 февраля.