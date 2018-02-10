Как просмотр порнографии влияет на человека и его личную жизнь

Недавно психотерапевт Роман Мельниченко рассказал прессе, как просмотр порнографии влияет на человека и на его личную жизнь. Дело в том, что просмотр фильмов для взрослых приводит к тому, что у человека разрушается граница реального и вымышленного. Помимо этого, еще такой жанр кинематографии приедается человеку, поэтому с каждым разом ему нужно что-то новое, более изощренное.

Анна Котова

Все начинается с того, что человек путает реальное тело и тело с экрана, которые абсолютно не похожи. После этого начинают развиваться комплексы и нелюбовь к свои формам и половым органам. Привыкание к таким фильмам и сравнение с актерами начинается еще в юношеском возрасте, когда человек полностью идеализирует вымысел. Все чаще психологи сталкиваются с тем, что клиенты не могут различить реального себя и идеализированного идеала. Также на состояние человека влияет то, что в подростковом возрасте парни смотрят фильмы и журналы, после чего у них появляются определенные ожидания от девушек. Именно это в дальнейшем и влияет на половую жизнь. Дело в том, что реальная женщина может не оправдать ожидания мужчины, что приводит к отсутствию возбуждения или долгого наступления оргазма.Помимо перечисленного, также на сексуальную жизнь влияет неправильно выработанное отношение к самому сексу, а также то, что партнер не обращает внимание на чувственную часть отношений. Это приводит к тому, что партнер или партнерша начинают экспериментировать с позами. Как следует из статистики, на протяжении долгого времени мужчины чаще всего смотрят фильмы, в которых пары занимаются анальным сексом, так как обычный надоел им. Именно такие эксперименты в постели приводят к серьезным травмам, так как у партнеров отсутствует опыт.Похожая порнография приедается и человеку приходится смотреть что-то другое, более жесткое. Иногда даже бывает, что такое привыкание приводит к тому, что оргазм наступает только через некоторое время. Дело в том, что в 90% половых актов мужчины пропускают прелюдию, которая нужна для возбуждения партнерши. После долгого времени такого отношения к себе, женщины сами начинают думать, что они нужны только для утоления плотского голода. Однако в редких случаях просмотр порнографических фильмом приводит к тому, что между молодыми людьми зарождаются сексуальные отношения.Психолог Роман Мельниченко также дал несколько советов, как не стать заложником порнографии. В первую очередь нужно просматривать качественные фильмы или ролики, в которых присутствует не только момент оргазма, но и прелюдия, и близость. Однако не стоит забывать о том, что просмотр таких картин может привести к некоторым проблемам, с которыми не стоит бороться самостоятельно, необходимо обращаться к специалистам.