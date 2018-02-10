Археологи нашли гребень с руническими символами в Дании

Археологи обнаружили гребень с руническими символами, проводя раскопки в городе Рибе, Дания.

По словам ученых, данная находка уникальна своей рунической надписью. Вместе с гребнем, археологи нашли пластину из кости или рога, на которой также были выцарапаны рунические символы. Ранее специалистам удавалось найти лишь две находки с руническими надписями из Рибе.

В тексте пропущены пробелы, которые могли бы указать на начало или конец слова. Это затрудняло чтение. Символы были сделаны хорошим мастером, знающим свое дело, сообщают археологи. Однако есть теория, что надписи по обе стороны гребня выгравированы двумя мастерами. Ученым удалось расшифровать на одной стороне гребня надпись «гребень», а на другой «расчесывать».

Zustasiia Cancarini

Расшифровать символы предоставлялось сложным из-за отсутствия крайних частей предмета. Находка сильно пострадала от времени и прочих факторов.