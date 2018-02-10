Учёные из США установили связь между экологией и преступностью: Чем дышим, то и совершаем

Состояние экологии во всем мире имеет свое непосредственное влияние на уровень преступности и поступки людей. Ученые прониклись этой проблемой настолько глубоко, что начали искать связь между чистотой окружающей среды и адекватностью поведения населения.
Если вокруг все грязно в квартире, это раздражает членов семьи и зачастую приводит к возникновению конфликтных ситуаций между родителями и детьми или среди супружеских пар. Говорят, что, если в доме чисто – легче дышать. Это все реально и имеет действительные подтвержденные выводы. Воздух в окружающем пространстве очень часто не бывает чистым, он полон токсинов, которые человек не замечает. Попав в кровь и легкие такой зараженный кислород, начинает отравлять весь живой организм. Как результат, получается нездоровая работа органов и систем человека, в том числе и мозга, который полностью регулирует поведение и мысли.
Ученые провели массу исследований, взяли десятки проб на загрязненность окружающей среды в нескольких десятках стран. Результаты экспериментов просто шокировали специалистов. В странах, где отмечался высокий показатель загрязненности окружающей среды, была высокая преступность. Среди злодеяний большая часть преступлений акцентировалась на особой жестокости. Это были убийства, изнасилования и избиения. Чем грязнее воздух был в странах, тем сложнее отмечалась криминогенная ситуация. Эксперты сделали вывод, что токсины из воздуха или окружающей среды способны вывести из строя полностью все системы жизненно важных органов человека и толкнуть его на неадекватные решения и поступки.
Экологи из России решили последовать примеру своих коллег, повторяя их опыт. Они получили аналогичные результаты. Теперь стало ясно, что движет большинством россиян при совершении неправомерных поступков.
В настоящее время грязный воздух и окружающая среда по всему миру – проблема острая и глобальная. Ведь если не привести в порядок все открытые вопросы, ситуация может настолько усугубиться, что станет просто неконтролируемой.
Половина населения нашей планеты умрет от руки своих же соотечественников, которые по вынужденной неадекватности будут резать, насиловать и убивать. Остальные люди погибнут от поражения неизлечимыми болезнями, которые появляются на фоне отравленной воды, пищи и воздуха токсинами.
Правительство многих стран, в том числе и России принимает ежегодно массу нормативных документов, касающихся охраны окружающей среди, заповедников и лесонасаждений. Власти понимают, что, поддерживая природу, населению станет легче дышать, граждане будут рождаться здоровыми и поступать адекватно.