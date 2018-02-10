Учёные из США установили связь между экологией и преступностью: Чем дышим, то и совершаем

Состояние экологии во всем мире имеет свое непосредственное влияние на уровень преступности и поступки людей. Ученые прониклись этой проблемой настолько глубоко, что начали искать связь между чистотой окружающей среды и адекватностью поведения населения.

Если вокруг все грязно в квартире, это раздражает членов семьи и зачастую приводит к возникновению конфликтных ситуаций между родителями и детьми или среди супружеских пар. Говорят, что, если в доме чисто – легче дышать. Это все реально и имеет действительные подтвержденные выводы. Воздух в окружающем пространстве очень часто не бывает чистым, он полон токсинов, которые человек не замечает. Попав в кровь и легкие такой зараженный кислород, начинает отравлять весь живой организм. Как результат, получается нездоровая работа органов и систем человека, в том числе и мозга, который полностью регулирует поведение и мысли.

Ученые провели массу исследований, взяли десятки проб на загрязненность окружающей среды в нескольких десятках стран. Результаты экспериментов просто шокировали специалистов. В странах, где отмечался высокий показатель загрязненности окружающей среды, была высокая преступность. Среди злодеяний большая часть преступлений акцентировалась на особой жестокости. Это были убийства, изнасилования и избиения. Чем грязнее воздух был в странах, тем сложнее отмечалась криминогенная ситуация. Эксперты сделали вывод, что токсины из воздуха или окружающей среды способны вывести из строя полностью все системы жизненно важных органов человека и толкнуть его на неадекватные решения и поступки.

Экологи из России решили последовать примеру своих коллег, повторяя их опыт. Они получили аналогичные результаты. Теперь стало ясно, что движет большинством россиян при совершении неправомерных поступков. В настоящее время грязный воздух и окружающая среда по всему миру – проблема острая и глобальная. Ведь если не привести в порядок все открытые вопросы, ситуация может настолько усугубиться, что станет просто неконтролируемой. Экологи из России решили последовать примеру своих коллег, повторяя их опыт. Они получили аналогичные результаты. Теперь стало ясно, что движет большинством россиян при совершении неправомерных поступков. В настоящее время грязный воздух и окружающая среда по всему миру – проблема острая и глобальная. Ведь если не привести в порядок все открытые вопросы, ситуация может настолько усугубиться, что станет просто неконтролируемой.