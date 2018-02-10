Уфологи: во время Суперкубка в США очевидец подделал фото НЛО

В США в ходе игры за Суперкубок над стадионом очевидец обнаружил НЛО. Как позже оказалось, информация была поддельной, никакого летающего объекта на самом деле не пролетало.

Мужчина рассказал, что над стадионом Bank Bank двигалась машина НЛО, позже корабль улетел в сторону Луны. Свидетель предоставил снимки увиденного. Это была летающая тарелка округлой формы. Буквально за считанные секунды техника с пришельцами исчезла за облаками.Эксперты считают на это счет иначе. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Уфологов смутил тот факт, что больше никто не видел данного феномена, хотя на стадионе находилось огромное количество людей. В ходе эксперимента удалось проанализировать фотографию. Снимок, сделанный мужчиной, это всего лишь очередная компьютерная подделка. На фото чётко видно вмешательство цветокоррекции и монтажа. Известный уфолог Скотт Уоринг полностью солидарен со своими коллегами по поводу подделки снимка.