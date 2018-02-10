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| | Уфологи: во время Суперкубка в США очевидец подделал фото НЛО

Уфологи: во время Суперкубка в США очевидец подделал фото НЛО

Вчера, 18:02
В США в ходе игры за Суперкубок над стадионом очевидец обнаружил НЛО. Как позже оказалось, информация была поддельной, никакого летающего объекта на самом деле не пролетало.

Уфологи: во время Суперкубка в США очевидец подделал фото НЛО

 

Мужчина рассказал, что над стадионом Bank Bank двигалась машина НЛО, позже корабль улетел в сторону Луны. Свидетель предоставил снимки увиденного. Это была летающая тарелка округлой формы. Буквально за считанные секунды техника с пришельцами исчезла за облаками.

Эксперты считают на это счет иначе. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Уфологов смутил тот факт, что больше никто не видел данного феномена, хотя на стадионе находилось огромное количество людей. В ходе эксперимента удалось проанализировать фотографию. Снимок, сделанный мужчиной, это всего лишь очередная компьютерная подделка. На фото чётко видно вмешательство цветокоррекции и монтажа. Известный уфолог Скотт Уоринг полностью солидарен со своими коллегами по поводу подделки снимка.
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