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| | Больше, чем дружба: Почему секс без обязательств пользуется популярностью?

Больше, чем дружба: Почему секс без обязательств пользуется популярностью?

Вчера, 20:03
В современном мире все больше набирает популярности такое понятие в обществе, как секс без обязательств или по дружбе. Об этом вовсю говорят в Голливуде, транслируются множественные киноленты, где главным сюжетом выступает именно этот род отношений между людьми. 

 

Больше, чем дружба: Почему секс без обязательств пользуется популярностью?

 

Среди общества людей разных возрастов и социальных статусов секс без обязательств особо популярен. Это говорит о том, что представители обеих полов стараются найти для себя объект, с которым можно обо всем забыть и просто наслаждаться физической близостью, расслабляясь максимально при этом. В таком случае, любые дальнейшие интересы партнеров об их взглядах на жизнь, чувства, семью и материальные потребности абсолютно не волнуют их обоих. Людям просто нужно удовлетворение в физическом плане и все. При всем этом, такие люди не чужие между собой, они могут дружить и общаться предварительно долгие годы.

В 2011 году на экраны зрителей вышел фильм «Секс по дружбе». Сюжетом этой киноленты стали отношение двоих друзей, которые в один прекрасный момент переросли в обычный секс. В итоге, автор сценария показал, что получилось от таких плотских утех. Ученые в мире также активно изучают такой новый вид отношений. Исследователи обработали массу литературы, провели многочисленные наблюдения, которые показали плюсы и минусы секса без обязательств. 

Больше, чем дружба: Почему секс без обязательств пользуется популярностью?

 

Вступая в сексуальные отношения без каких-либо планов на будущее, как женщина, так и мужчина выражают свою неготовность нести любую ответственность. С точки зрения психологов, это происходит, когда люди переживают какой-то стресс или испытывают страх перед новыми знакомствами. Согласно выводам, в представленном молодежном фильме «Секс по дружбе», эти отношения обычно имеют два финала. Первый итог – брак между партнерами, а второй – полный разрыв без сохранения даже имеющейся ранее дружбы. Прибегнуть к сексу без обязательств реально и можно, но нужно сразу уяснить, что это ненадолго. 

Сама Мила Кунис, которая сыграла главную роль в нашумевшем кинофильме высказалась по этому поводу. Она привела пример своих знакомых, которые решились на такой поступок, но это не привело ни к чему хорошему. Она уверенна, что обрекать себя на такие муки безрассудно. Секс без обязательств – имеет счастливый финал лишь на теоретической основе.

Женщины заводят себе партнеров по сексу лишь для физической цели. Ведь для мужа и детей у большинства нет времени из-за работы, которую успешная бизнес-леди не намерена бросать, пусть даже на время. Очень популярен такой вид «романтики» и среди студентов. Ребята не заморачиваются длительными встречами с объектом своих желаний, подарками, прощаниями «за ручку». Все банально просто, и никто никому ничего не должен.

Больше, чем дружба: Почему секс без обязательств пользуется популярностью?

 

Психологи утверждают, что от секса без обязательств можно пострадать, попав в неправильное русло. Это касается того, что люди начинают принимать желаемое за действительное. В какой-то момент один из партнеров начинает думать изменено и это влечет тяжкие последствия. 

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