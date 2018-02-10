Варили пиво, пекли хлеб и путешествовали: Неожиданные открытия о Древнем Египте

Древний Египет вновь удивил археологов новыми находками. Чем больше в этой области проводится исследований, тем больше становиться понятно, насколько малы познания современной науки о жизни древней цивилизации.





Артефакты, обнаруженные в 400 километрах от Каира специалистами из Чикагского университета, удивили археологов. Древние предметы, раскопанные недалеко от некрополя Идфу, стали ярким доказательством того, что в Древнем Египте процветала наука и проводилась геологическая разведка. Примечательно, что древние геологи проводили свои изыскания довольно далеко от места жительства и работы. Артефакты, обнаруженные в 400 километрах от Каира специалистами из Чикагского университета, удивили археологов. Древние предметы, раскопанные недалеко от некрополя Идфу, стали ярким доказательством того, что в Древнем Египте процветала наука и проводилась геологическая разведка. Примечательно, что древние геологи проводили свои изыскания довольно далеко от места жительства и работы.





Руководитель группы археологов профессор Надин Меллер рассказала, что учёные впервые столкнулись с прямыми доказательствами того, что в Древнем Египте была развита геология. В частности в городе Идфу отправлялись в георазведку большие экспедиции, державшие путь в Аравийскую пустыню, и к берегам Красного моря, расположенного примерно в 200 километрах в восточном направлении.





Гипотезу о том, что древние египтяне путешествовали в научных целях на дальние расстояния, подтвердили также куски морских раковин родом из Красного моря и необычная для этих мест керамика, по всей видимости, привезённая путешественниками-геологами из Нубии, теперь территория Судана. Учёные предполагают, что древних специластов-разведчиков интересовал, в первую очередь метал и драгоценные камни. Гипотезу о том, что древние египтяне путешествовали в научных целях на дальние расстояния, подтвердили также куски морских раковин родом из Красного моря и необычная для этих мест керамика, по всей видимости, привезённая путешественниками-геологами из Нубии, теперь территория Судана. Учёные предполагают, что древних специластов-разведчиков интересовал, в первую очередь метал и драгоценные камни.





Раскопки ведутся в некрополе Идфу уже 17 лет, и за это время официальной науке удалось узнать много нового о жизни и занятиях древнего народа. Одной из интереснейших находок в этом районе стало обнаружение двух больших зданий из сырцового кирпича с наклонными фасадами и стенами толщиной 2,5 метра. Американские археологи предположили, что там располагалась пивоварня и пекарня. Особенно удивила специалистов по древностям хорошо сохранившаяся деревянная дверь в одной из построек, так как этот материал стоил для древних египтян очень дорого.





Френсис Ладлоу, специалист по исторической климатологии из Тринити-колледжа в Дублине и его коллеги ранее установили, что и политическая обстановка в Древнем Египте зависела от геологической ситуации в природе. Так череда восстаний простого народа и недовольство властью правителей приходилось именно на время активности вулканов. Оказалось, что извержения значительно сужали территорию разлива Нила, и это, в свою очередь, сокращало площади пригодных для возделывания земель. Известно, что значительно повышал плодородность грунта ил, который река оставляла после разлива.



