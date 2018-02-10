Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия

Прошло полтысячелетия с тех пор, как испанский монарх Фердинанд II создал секретный код, но разгадать его сумели лишь сейчас. Сенсационной информацией поделилось зарубежное издание The Sun.

Дарья Светозарова

Оказалось, что шифр таил в себе много загадок правителя Испании. Код был обнаружен в письмах августейшей особы. Он представлял собой примерно двести витиеватых символов, что напоминало некий тайный язык. Код король использовал в переписке с одним из своих генералов – Гонсало де Кордобой. Эпистолы отнесли к началу 16 столетия, когда Испания сражалась с Францией и ее сюзереном Людовиком ХII. Оба монарха хотели получить контроль над югом Италии.Сотрудник Музея армии в Толедо Хесус Ансон Соро комментирует тайный код, как необходимость для монарха сохранить в тайне военную стратегию и ее обсуждение. Когда письмо будет полностью декодировано, современные эксперты получат возможность понять и оценить военную компетенцию короля Фердинанда и его командиров.За полгода расшифровок исследователям удалось узнать, что король не только писал генералам наставления по поводу развертывания армии, но и отчитывал их за самодеятельность в вопросе дипломатических инициатив. Декодировали пока всего лишь четыре письма. Отмечается, что стратегия Фердинанда привела к успеху. Контроль над Неаполем получила Испания и сумела его удержать вплоть до 1714-го.