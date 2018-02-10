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| | Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия

Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия

Сегодня, 16:44
Прошло полтысячелетия с тех пор, как испанский монарх Фердинанд II создал секретный код, но разгадать его сумели лишь сейчас. Сенсационной информацией поделилось зарубежное издание The Sun.

Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия

 

Оказалось, что шифр таил в себе много загадок правителя Испании. Код был обнаружен в письмах августейшей особы. Он представлял собой примерно двести витиеватых символов, что напоминало некий тайный язык. Код король использовал в переписке с одним из своих генералов – Гонсало де Кордобой. Эпистолы отнесли к началу 16 столетия, когда Испания сражалась с Францией и ее сюзереном Людовиком ХII. Оба монарха хотели получить контроль над югом Италии.

Сотрудник Музея армии в Толедо Хесус Ансон Соро комментирует тайный код, как необходимость для монарха сохранить в тайне военную стратегию и ее обсуждение. Когда письмо будет полностью декодировано, современные эксперты получат возможность понять и оценить военную компетенцию короля Фердинанда и его командиров.

За полгода расшифровок исследователям удалось узнать, что король не только писал генералам наставления по поводу развертывания армии, но и отчитывал их за самодеятельность в вопросе дипломатических инициатив. Декодировали пока всего лишь четыре письма. Отмечается, что стратегия Фердинанда привела к успеху. Контроль над Неаполем получила Испания и сумела его удержать вплоть до 1714-го.
Дарья Светозарова
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