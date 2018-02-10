Ученые назвали лучший месяц для зачатия ребенка

По словам экспертов, именно в сентябре рождаются самые здоровые и крепкие дети. Месяц зачатия играют важнейшую роль в дальнейшей судьбе человека. От этого зависит его работоспособность, предрасположенность к различного рода болезням, депрессиям и прочим факторам. По словам ученых, лучшим месяцем для зачатия является декабрь, так как женщины за лето получили достаточное количество солнечного света. В этом случае во время беременности дамам хватает витамина D и проблем со здоровьем у их малышей на порядок меньше, нежели у детей, появившихся на свет в другие месяцы года.
По словам врачей, люди зачастую недооценивают важность периода зачатия, хотя от него зависит дальнейшая судьба человека. Ведь если ребенок рождается здоровым, это положительно сказывается на всей его жизни.