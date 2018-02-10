Ученые назвали лучший месяц для зачатия ребенка

Ученые в течение 12 лет проводили исследование. В нем приняли участие полмиллиарда женщин. В ходе изучения статистики специалисты пришли к выводу о том, что лучшим месяцем в году для зачатия является декабрь.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, именно в сентябре рождаются самые здоровые и крепкие дети. Месяц зачатия играют важнейшую роль в дальнейшей судьбе человека. От этого зависит его работоспособность, предрасположенность к различного рода болезням, депрессиям и прочим факторам. По словам ученых, лучшим месяцем для зачатия является декабрь, так как женщины за лето получили достаточное количество солнечного света. В этом случае во время беременности дамам хватает витамина D и проблем со здоровьем у их малышей на порядок меньше, нежели у детей, появившихся на свет в другие месяцы года.По словам врачей, люди зачастую недооценивают важность периода зачатия, хотя от него зависит дальнейшая судьба человека. Ведь если ребенок рождается здоровым, это положительно сказывается на всей его жизни.