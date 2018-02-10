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| | Ученые выяснили, какой шоколад оказался полезнее для организма

Ученые выяснили, какой шоколад оказался полезнее для организма

Сегодня, 16:42
Любители десерта из какао-бобов до сих пор не могут прийти к согласию: горький (черный) или молочный более полезен для организма. Одни считают свое увлечение шоколадом едва ли не пороком, наказание за который ожирение, а другие свято верят, что если употреблять в пищу только черный шоколад, он может даже посодействовать в приобретении фигуры мечты.

Ученые выяснили, какой шоколад оказался полезнее для организма

 

Диетологи уверяют, что если человеком овладевает почти маниакальное желание съесть плитку шоколада хотя бы раз за два дня, то дело здесь не в прихоти, а в психофизиологической проблеме. Исследователи пояснили, что шоколад стимулирует выделение в организме гормонов удовольствия или эндогенных опиатов. Их действие можно соотнести с легким наркотическим опьянением, которому в большей степени подвержены женщины. Однако зависимость они вызывают недостаточно сильную, чтобы не суметь самостоятельно исключить этот коварный десерт из меню. Для желающих похудеть плохая новость: в любом шоколаде – хоть в горьком, хоть в молочном – содержится от 500 до 600 Ккал на одну плитку. Однако спортсменам достаточно всего 100 граммов, чтобы поддержать силы и восстановиться.

В то же время у шоколада есть еще ряд полезных качеств: ежедневное умеренное поедание лакомства способствует снижению в организме холестерина и укреплению сосудов. Всего за две недели шоколад может умерить восприимчивость к стрессам. Он также снижает на 30% риск сердечных недугов, в том числе и инсульта.
Дарья Светозарова
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