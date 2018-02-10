Ученые выяснили, какой шоколад оказался полезнее для организма

Любители десерта из какао-бобов до сих пор не могут прийти к согласию: горький (черный) или молочный более полезен для организма. Одни считают свое увлечение шоколадом едва ли не пороком, наказание за который ожирение, а другие свято верят, что если употреблять в пищу только черный шоколад, он может даже посодействовать в приобретении фигуры мечты.

Дарья Светозарова

Диетологи уверяют, что если человеком овладевает почти маниакальное желание съесть плитку шоколада хотя бы раз за два дня, то дело здесь не в прихоти, а в психофизиологической проблеме. Исследователи пояснили, что шоколад стимулирует выделение в организме гормонов удовольствия или эндогенных опиатов. Их действие можно соотнести с легким наркотическим опьянением, которому в большей степени подвержены женщины. Однако зависимость они вызывают недостаточно сильную, чтобы не суметь самостоятельно исключить этот коварный десерт из меню. Для желающих похудеть плохая новость: в любом шоколаде – хоть в горьком, хоть в молочном – содержится от 500 до 600 Ккал на одну плитку. Однако спортсменам достаточно всего 100 граммов, чтобы поддержать силы и восстановиться.В то же время у шоколада есть еще ряд полезных качеств: ежедневное умеренное поедание лакомства способствует снижению в организме холестерина и укреплению сосудов. Всего за две недели шоколад может умерить восприимчивость к стрессам. Он также снижает на 30% риск сердечных недугов, в том числе и инсульта.