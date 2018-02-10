Три месяца в тюрьме достаточно для ухудшения самоконтроля

Учёные из Нидерландов поделились результатами своего исследования с широкой общественностью, рассказав о том, что лишь трёх месяцев тюремного заключения хватит человеку для того, чтобы у него появились определённые проблемы с самоконтролем.

Александр Вест

В именитом издании Frontiers in Psychology была опубликована статья нидерландских специалистов, в которой рассказывается о том, что несмотря на то, что пребывание в тюрьме улучшает навыки планирования у людей, оно также негативно сказывается на их уровне самоконтроля. В исследовании специалистов приняли участие более 100 заключенных под стражу мужчин, которые по прошествии определённого времени проходили особые психологические тесты. В них оценивались их память, импульсивность, ингибиторный контроль, внимание, многозадачность, склонность к риску и уровень интеллекта.В результате исследования учёные выяснили, что лишение свободы весьма негативно влияет на когнитивные функции людей, заключённых под стражу, у которых притупляются внимательность и самоконтроль.