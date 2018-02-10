В непосредственной близости от Земли пролетел «родственник» челябинского метеорита

По мнению ученых-астрономов, данное расстояние составляет приблизительно пятую часть дистанции до Луны. По мнению специалистов, подобное приближение инородного космического тела к Земле представляет собой знаменательное событие в научном мире.
Несмотря на вероятную опасность, метеорит не пересек границу атмосферы, тем самым избежав столкновения и падения на Землю. Габариты объекта варьируются в пределах 12–40 метров, поэтому в научных кругах ему присвоили прозвище родственника челябинского метеорита.