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| | В непосредственной близости от Земли пролетел «родственник» челябинского метеорита

В непосредственной близости от Земли пролетел «родственник» челябинского метеорита

Сегодня, 15:38
Это редкое космическое явление произошло накануне, в ночь с 9 на 10 февраля. Метеорит пронесся от планеты на небольшом расстоянии, которое достигает 64 тысяч километров.

В непосредственной близости от Земли пролетел «родственник» челябинского метеорита

 

По мнению ученых-астрономов, данное расстояние составляет приблизительно пятую часть дистанции до Луны. По мнению специалистов, подобное приближение инородного космического тела к Земле представляет собой знаменательное событие в научном мире.

Несмотря на вероятную опасность, метеорит не пересек границу атмосферы, тем самым избежав столкновения и падения на Землю. Габариты объекта варьируются в пределах 12–40 метров, поэтому в научных кругах ему присвоили прозвище родственника челябинского метеорита.
Пойда Анна
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