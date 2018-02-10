Легенда об Эйнштейне: Знаменитые, но не правдивые факты жизни ученого

Сама легенда об Альберте Эйнштейне стала намного больше, чем сам исследователь сделал для физики. За свои 76 лет жизни изобретатель пробовал себя в различный отраслях: он был и рыбаком, и изобретателем блузки, а также он придумал легендарную теорему, которая полностью перевернула физику XX века. Именно поэтому этот талантливый человек обзавелся множеством мифов.

Анна Котова

Одним из первых мифов стало то, что Альберт Эйнштейн плохо учился. На протяжении первых двух лет родители ученого переживали о том, что их чадо не научилось говорить, что могло привести к отставанию в развитии. Однако переживания не воплотились в жизнь, так как Эйнштейн закончил школу одним из самых умных детей в своем классе. Скорее всего, миф взял свое начало с биографов ученого, которые были рассеянными. В 15 лет Альберт перевелся в другую школу, так как врачи диагностировали у него нервный срыв. Однако в новом учебном заведении была другая система оценок, что привело к тому, что Эйнштейн в первом семестре получил «1», а в последствии оценка изменилась на «6». Когда он решил поступать в школу в Швейцарии он не смог сдать все экзамены, так как не мог знать историю этой страны, потому что учился до этого в Германии. Однако когда профессора решили разрешить ему присутствовать на занятиях, Альберт передумал учиться в этом заведении.Следующий миф – это болезнь синдромом Аспергера. Такой миф произошел из-за того, что ученого характеризовали, как грубого и необщительного человека. Однако многие его современники говорят, что у него было много знакомых, а также с ним было просто общаться. Дело в том, что некоторые исследователи жизни Эйнштейна читали его дневник, в котором он описывал свои путешествия и людей, с которыми ему доводилось встречаться. Именно поэтому у него не могло быть синдрома Аспергера, который похож на аутизм, только не влияет на речь и когнитивные навыки.Эйнштейн стал вегетарианцем из-за своих убеждений. Когда ученый был взрослым, у него были проблемы с пищеварением, поэтому его доктор посетовал отказаться от мяса. Однако через некоторое время люди начали распространять слухи о том, что Альберт стал вегетарианцем из-за своих убеждений. В дальнейшем ученый признавался, что соглашается с утверждениями людей, однако проблемы с пищеварением подтверждают обратное.Ученый был ответственный за разработку атомной бомбы. Многие разработки и теории Эйнштейна сделали вклад в развитие физики, что привело к дальнейшему созданию бомбы. Однако сам ученый не имел прямого отношения к этой разработке. Отметим, что исследователь был самым настоящим противником насилия.Также есть миф, что Альберт Эйнштейн был левшой. Однако это настоящая ложь, так как, согласно фотографиям, он всегда держал ручку и скрипку в правой руке.Ходили слухи, что супруга ученого непосредственно ответственна за многие из открытий. Однако нет ни одного доказательства этого мифа. В основном это утверждение основано на том, что супруга изобретателя была учительницей физики и математики, и поэтому могла ему в чем-то помогать. Также ходили слухи о том, что ученый был не силен в практике, а в теоретике был просто асом. Дело в том, что он очень любил физику и сами изобретения. На его счету зарегистрировано больше 50 патентов на изобретения, которые он делал в семи странах.И последним мифом является то, что Альберт Эйнштейн был одним из нескольких человек, которые не понимают теорию относительности. В 1921 году в одном из интервью у ученого спросили по поводу теории относительности. На это он ответил, что человек даже с маленькой научной подготовкой может с легкостью разобраться с этой теорией.