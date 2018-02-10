Легенда об Эйнштейне: Знаменитые, но не правдивые факты жизни ученого

Одним из первых мифов стало то, что Альберт Эйнштейн плохо учился. На протяжении первых двух лет родители ученого переживали о том, что их чадо не научилось говорить, что могло привести к отставанию в развитии. Однако переживания не воплотились в жизнь, так как Эйнштейн закончил школу одним из самых умных детей в своем классе. Скорее всего, миф взял свое начало с биографов ученого, которые были рассеянными. В 15 лет Альберт перевелся в другую школу, так как врачи диагностировали у него нервный срыв. Однако в новом учебном заведении была другая система оценок, что привело к тому, что Эйнштейн в первом семестре получил «1», а в последствии оценка изменилась на «6». Когда он решил поступать в школу в Швейцарии он не смог сдать все экзамены, так как не мог знать историю этой страны, потому что учился до этого в Германии. Однако когда профессора решили разрешить ему присутствовать на занятиях, Альберт передумал учиться в этом заведении.
Следующий миф – это болезнь синдромом Аспергера. Такой миф произошел из-за того, что ученого характеризовали, как грубого и необщительного человека. Однако многие его современники говорят, что у него было много знакомых, а также с ним было просто общаться. Дело в том, что некоторые исследователи жизни Эйнштейна читали его дневник, в котором он описывал свои путешествия и людей, с которыми ему доводилось встречаться. Именно поэтому у него не могло быть синдрома Аспергера, который похож на аутизм, только не влияет на речь и когнитивные навыки.
Эйнштейн стал вегетарианцем из-за своих убеждений. Когда ученый был взрослым, у него были проблемы с пищеварением, поэтому его доктор посетовал отказаться от мяса. Однако через некоторое время люди начали распространять слухи о том, что Альберт стал вегетарианцем из-за своих убеждений. В дальнейшем ученый признавался, что соглашается с утверждениями людей, однако проблемы с пищеварением подтверждают обратное.
Ученый был ответственный за разработку атомной бомбы. Многие разработки и теории Эйнштейна сделали вклад в развитие физики, что привело к дальнейшему созданию бомбы. Однако сам ученый не имел прямого отношения к этой разработке. Отметим, что исследователь был самым настоящим противником насилия.
Также есть миф, что Альберт Эйнштейн был левшой. Однако это настоящая ложь, так как, согласно фотографиям, он всегда держал ручку и скрипку в правой руке.
Ходили слухи, что супруга ученого непосредственно ответственна за многие из открытий. Однако нет ни одного доказательства этого мифа. В основном это утверждение основано на том, что супруга изобретателя была учительницей физики и математики, и поэтому могла ему в чем-то помогать. Также ходили слухи о том, что ученый был не силен в практике, а в теоретике был просто асом. Дело в том, что он очень любил физику и сами изобретения. На его счету зарегистрировано больше 50 патентов на изобретения, которые он делал в семи странах.
И последним мифом является то, что Альберт Эйнштейн был одним из нескольких человек, которые не понимают теорию относительности. В 1921 году в одном из интервью у ученого спросили по поводу теории относительности. На это он ответил, что человек даже с маленькой научной подготовкой может с легкостью разобраться с этой теорией.