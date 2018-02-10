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| | Учёные: Характер женщины раскрывает поза её ног

Учёные: Характер женщины раскрывает поза её ног

Сегодня, 15:26
Специалисты заявили о том, что характер женщины можно с лёгкостью раскрыть, проследив за позами её ног. По мнению специалистов, поза ног у женщин может раскрыть самые потаённые черты их характера, о которых не догадываются даже их знакомые.

Учёные: Характер женщины раскрывает поза её ног

 

По мнению учёных, наиболее уверенные в себе женщины обычно в сидячем положении вытягивают ноги, закидывая одну из них на другую. Данная поза говорит о том, что в характере женщины скрываются лидерские качества, а также склонность к ревности. Более властные женщины, стремящиеся к руководству другими, любят сидя закидывать ногу на ногу, а если их ноги расставлены широко, это является знаком твёрдого характера.

О терпеливости и уравновешенности говорит поза, в которой женщина ставит ноги рядом, не закидывая их друг на друга. Однако, такая поза зачастую повествует о довольно холодном характере женщины. А если в такой позе носки у представительницы прекрасного пола разведены в стороны, это свидетельствует о её готовности пойти на компромисс.
Александр Вест
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