Жители Североморска увидели НЛО, внешне напоминающий квадрокоптер

Инцидент произошел в городе Североморске Мурманской области в непосредственной близости от улицы Кирова. Очевидцам даже удалось запечатлеть полет инопланетного корабля на видео, вокруг которого в Сети развернулись нешуточные споры.

Пойда Анна

Автор видеоролика решил добавить сделать его атмосферу более мистической и пугающей, добавив к нему саундтрек из нашумевшего сериала «Секретные материалы». На видеозаписи представлен таинственный космический аппарат в виде точки, который повис над крышами домов, при этом не предпринимал попыток покинуть четко очерченную зону, которая известна только ему.Уфологи начли выдвигать предположение относительно происхождения данного НЛО, которое сверкало и меняло оттенки с зеленого на красный. Однако скептики сочли «доказательства» неубедительными, посмеявшись над другими пользователями, которые по их мнению, приняли обычный квадрокоптер за корабль пришельцев.