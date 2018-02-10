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| | Жители Североморска увидели НЛО, внешне напоминающий квадрокоптер

Жители Североморска увидели НЛО, внешне напоминающий квадрокоптер

Сегодня, 14:25
Инцидент произошел в городе Североморске Мурманской области в непосредственной близости от улицы Кирова. Очевидцам даже удалось запечатлеть полет инопланетного корабля на видео, вокруг которого в Сети развернулись нешуточные споры.

 

Автор видеоролика решил добавить сделать его атмосферу более мистической и пугающей, добавив к нему саундтрек из нашумевшего сериала «Секретные материалы». На видеозаписи представлен таинственный космический аппарат в виде точки, который повис над крышами домов, при этом не предпринимал попыток покинуть четко очерченную зону, которая известна только ему.

Уфологи начли выдвигать предположение относительно происхождения данного НЛО, которое сверкало и меняло оттенки с зеленого на красный. Однако скептики сочли «доказательства» неубедительными, посмеявшись над другими пользователями, которые по их мнению, приняли обычный квадрокоптер за корабль пришельцев.
Пойда Анна
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