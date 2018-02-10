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| | Археолог нашел в Берлине подземный тоннель времен холодной войны

Археолог нашел в Берлине подземный тоннель времен холодной войны

Сегодня, 16:01
Немецкий археолог Торстен Дресслер, при раскопках древнего тротуара в Берлине, обнаружил в фундаменте разрушенного здания современную дверь, которая вела в подземный тоннель времен холодной войны. Об этом сообщили корреспонденты российских СМИ, аккредитованные в Берлине.

Археолог нашел в Берлине подземный тоннель времен холодной войны

 

Находка не была сенсационной. Подобные тоннели находили и ранее. В 1961 году власти Восточного Берлина возвели за одну ночь четырехметровую стену, которая разделяла немецкую столицу почти сорок лет.

За это время более 700 человек, из советской зоны оккупации, погибли, пытаясь преодолеть стену, от пуль своих же пограничников и агентов «Штази». Когда количество жертв неудачных побегов возросло, немцы стали рыть подземные тоннели на запад. По самым скромным прикидкам специалистов, до сих пор существуют около 70 подобных коммуникаций времен холодной войны.

Открытый Дресслером подземный ход, по словам самого археолога, был выкопан в течение четырех месяцев. Тяжелый, каменистый грунт позволял копателям перемещаться за день на 2-3 метра. Тоннель так и не был закончен по каким-то неизвестным причинам. Однако археолог убежден, что подобные сооружения нужно музеефицировать, как памятник нации, которая не хотела существовать разделенной.
Сергей Денисов
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