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| | В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут

В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут

Сегодня, 13:55
Специалисты проанализировали технические характеристики скафандра, разработанного космической компанией SpaceX Илона Маска, заявив, что облачившись в подобный костюм, человек сможет прожить в открытом космосе несколько минут.

В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут

 

В недавнем запуске ракеты-тяжеловеса Falcon Heavy, в которую Илон Маск поместил автомобиль, изготовленный его компанией Tesla, в глубины космоса вместе с машиной отправился и манекен, облачённый в скафандр лёгкого типа. По словам Маска, подобные лёгкие скафандры, производимые SpaceX, способны выдержать даже полную разгерметизацию, которая может произойти на космическом корабле, что позволит сохранить жизнь астронавту в условиях полного вакуума. Однако Джон Чарльз, возглавляющий Ассоциацию космической медицины США, заявил о том, что человек в открытом космосе сразу же погибнет, если на нём будет надет подобный скафандр.

Эксперт отметил, что лёгкие скафандры SpaceX не обладают достаточной устойчивостью к перегревам и переохлаждениям, а также не убережёт космонавтов от воздействия космической радиации.
Александр Вест
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