Космонавт Падалка поведал об угрозе космического излучения

Известный российский космонавт Геннадий Падалка, побывавший в космосе уже целых пять раз, поведал о том, каким опасным для здоровья человека может быть космическое излучение, которому подвержены практически все астронавты.

Александр Вест

В прошлом году Падалка завершил свою карьеру космонавта, после чего любезно делится накопленными знаниями, рассказывая о подводных камнях и особенностях данной профессии. Недавно Падалка рассказал о том, что весь организм человека в космосе подвержен действию космической радиации от излучения, большую часть которого блокирует озоновый слой, защищающий земные организмы. В общей сложности Геннадий провёл в космосе около 878 дней, однако никаких ухудшений в своём самочувствии он не заметил.Космонавт добавил, что Российской академии наук всё равно следует заняться подробным изучением действия космического излучения на организм астронавтов, так как в силу особенностей своей профессии они могут столкнуться с весьма плачевными последствиями.