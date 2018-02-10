Дайверов напугали загадочные шумы в Красном море

Отдыхающие туристы, местные жители и профессиональные дайверы стали пугаться необыкновенных шумов, доносящихся из Красного моря.

Сергей Денисов

Эти непонятные звуки уже давно зафиксированы представителями специальной комиссии, следящими за безопасностью на воде и экологическим состоянием пляжей курортов. В местной прессе и на многочисленных брифингах всех отдыхающих успокаивают, выдвигая три рабочие гипотезы: первая – шумы исходят от брачных игр больших китов; вторая – звуки появляются от изменений тектоники морского дна вследствие произошедших ранее землетрясений; третья – непонятный шум – это следствия бурильных работ газодобывающих компаний на морском шельфе.Эти объяснения пока удовлетворяют всех туристов и дайверов. В 2018 году туроператоры увеличили пассажиропоток на египетские курорты, которые успешно конкурируют с тунисскими и турецкими зонами отдыха.