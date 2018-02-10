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Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

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Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

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| | Уфологи нашли в поднебесье невидимый глазу человека НЛО

Уфологи нашли в поднебесье невидимый глазу человека НЛО

Сегодня, 13:45
Знаменитый исследователь НЛО запечатлел на камеру неопознанный летающий объект практически неразличимый для глаз человека. Ролик со следами присутствия корабля пришельцев уфолог выложил в Сеть.

Уфологи нашли в поднебесье невидимый глазу человека НЛО

 

Скотт Уоринг недавно выдвинул предположение, что инопланетный звездолет скрывается в облаках, чтобы не акцентировать на себе внимание земных обитателей и техники. Эксперт уверяет, что НЛО маскируется в воздушных потоках.


По мнению Уоринга, что бы необычного ни произошло на планете, следует искать след гостей из космоса. На представленном в качестве доказательства видео заметны лишь облака причудливой формы, но именно форма, как поясняет ученый, и выдает инопланетные технологии. Пришельцы пытаются скрыться, оставаясь при этом на самом виду. Уоринг заявляет, что они в совершенстве освоили имитацию природных явлений.
Дарья Светозарова
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