Уфологи нашли в поднебесье невидимый глазу человека НЛО

Знаменитый исследователь НЛО запечатлел на камеру неопознанный летающий объект практически неразличимый для глаз человека. Ролик со следами присутствия корабля пришельцев уфолог выложил в Сеть.

Дарья Светозарова

Скотт Уоринг недавно выдвинул предположение, что инопланетный звездолет скрывается в облаках, чтобы не акцентировать на себе внимание земных обитателей и техники. Эксперт уверяет, что НЛО маскируется в воздушных потоках.По мнению Уоринга, что бы необычного ни произошло на планете, следует искать след гостей из космоса. На представленном в качестве доказательства видео заметны лишь облака причудливой формы, но именно форма, как поясняет ученый, и выдает инопланетные технологии. Пришельцы пытаются скрыться, оставаясь при этом на самом виду. Уоринг заявляет, что они в совершенстве освоили имитацию природных явлений.