Kepler NASA обнаружил ряд суперземель в 100 световых годах от Земли

Суперземли b, c и d имеют радиус 1,64/1,29/2,08 земного соответственно. Все они находятся на так называемой границе газовых и скалистых планет. Все планеты, чей радиус превышает 1,7 земного, в основном состоят из газа, а с меньшим радиусом - скалистые. Именно такое близкое расположение планет к границе и заинтересовало ученых.
В Солнечной системе суперземель нет, поэтому исследование подобных явлений возможно только в других системах. Спектрографический анализ суперземель показал, что их плотность значительно больше плотности Земли, а масса GJ 9827-b в восемь раз превышает массу нашей планеты. Дальнейшая работа астрофизиков будет связана с выяснением происхождения и химического состава этих планет.