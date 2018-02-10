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| | Kepler NASA обнаружил ряд суперземель в 100 световых годах от Земли

Kepler NASA обнаружил ряд суперземель в 100 световых годах от Земли

Сегодня, 13:50
Джоанна Теске с группой ученых из Университета Карнеги провели исследования, в ходе которых с помощью телескопа Kepler обнаружили звезду GJ 9827 на расстоянии 100 световых лет. В системе этой звезды есть три схожих с Землей планеты.

Kepler NASA обнаружил ряд суперземель в 100 световых годах от Земли

 

Суперземли b, c и d имеют радиус 1,64/1,29/2,08 земного соответственно. Все они находятся на так называемой границе газовых и скалистых планет. Все планеты, чей радиус превышает 1,7 земного, в основном состоят из газа, а с меньшим радиусом - скалистые. Именно такое близкое расположение планет к границе и заинтересовало ученых.

В Солнечной системе суперземель нет, поэтому исследование подобных явлений возможно только в других системах. Спектрографический анализ суперземель показал, что их плотность значительно больше плотности Земли, а масса GJ 9827-b в восемь раз превышает массу нашей планеты. Дальнейшая работа астрофизиков будет связана с выяснением происхождения и химического состава этих планет.
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