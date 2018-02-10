Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита

Группа международных археологов обнаружила в захоронении охотников-собирателей останки собак, ставшие основой для предположения о том, что эмоциональная связь между «лучшими друзьями человека» и людьми возникла более 14 тысяч лет назад.

Александр Вест

В именитом издании Journal of Archaeological Sciences была опубликована научная статья, составленная нидерландскими, немецкими и бельгийскими археологами. По мнению учёных, уже 15 тысяч лет назад, в эпоху палеолита, люди заводили собак не только для охраны своих жилищ и владений, но и для ухода за ними вследствие возникшей эмоциональной связи с животными. До сих пор наука затрудняется ответить на вопрос относительно того, где были одомашнены первые собаки.Учёные, представляющие Антверпенский университет, выдвинули предположение о том, что останки собак, найденные в человеческих захоронениях в западной части Германии, могут являться доказательствами эмоциональной связи между животными и их владельцами. В данный момент эта находка является древнейшим доказательством наличия взаимоотношений собак и людей.