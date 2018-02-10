«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут Kepler NASA обнаружил ряд суперземель в 100 световых годах от Земли Нелли Ермолаева просит поклонников перестать ей угрожать и «пророчить» «37 раз за 16 дней»: Ольга Шелест заинтересовалась, на что олимпийцы потратят презервативы Анну Нетребко возмутила стоимость билетов на свой концерт Мэйуэзер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА Москва в 10-й раз примет участие в экологическом "Часе Земли" В МЧС назвали наиболее вероятные сценарии будущей войны с Россией
| | Археологи: Геологические экспедиции проводили еще древние египтяне

Археологи: Геологические экспедиции проводили еще древние египтяне

Сегодня, 12:33
Доказательства своей гипотезы группа археологов из США обнаружила в рамках раскопок, проводимых на территории древнеегипетского города Идфу. Как выяснилось, еще во времена правления фараонов в Древнем Египте правители отправляли экспедиции в Аравийскую пустыню и в Нубию.

Археологи: Геологические экспедиции проводили еще древние египтяне

 

Эти экспедиции носили разведывательный характер, поскольку были ориентированы на поиск месторождения полезных ископаемых. В соответствии с расшифрованными артефактами, представители власти Древнего Египта намеревались организовать добычу и отправку обнаруженных на территориях упомянутых земель металлов в столицу Мемфис, где ближайшее окружение фараона брало на себя ответственность по распределению

Период основания Идфу, который сейчас считается Суданом, датируется 3000 лет до нашей эры. В качестве места возведения города древние египтяне выбрали территорию, прилегающую к западному берегу Нила.
Пойда Анна
Новости по теме
В Египте археологи выявили гробницу высокопоставленной чиновницы
В Египте археологи выявили гробницу высокопоставленной чиновницы

Находка датируется периодом правления пятой династии фараонов Древнего Египта, приблизительно 2504 — 2347 годы до нашей эры. Информацию об удивительном

В Древнем Египте бабуинов учили разыскивать преступников
В Древнем Египте бабуинов учили разыскивать преступников

Древние египтяне могли приручать диких животных. По мнению археологов, жители страны фараонов натаскивали бабуинов ловить преступников.

В Египте археологи обнаружили мумии писаря и рыбы
В Египте археологи обнаружили мумии писаря и рыбы

Международная группа, которой двигали познания в области археологии, в районе города Эль-Минья, расположенного в центральном Египте, обнаружила 2 исторических

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости