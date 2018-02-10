Археологи: Геологические экспедиции проводили еще древние египтяне

Доказательства своей гипотезы группа археологов из США обнаружила в рамках раскопок, проводимых на территории древнеегипетского города Идфу. Как выяснилось, еще во времена правления фараонов в Древнем Египте правители отправляли экспедиции в Аравийскую пустыню и в Нубию.

Пойда Анна

Эти экспедиции носили разведывательный характер, поскольку были ориентированы на поиск месторождения полезных ископаемых. В соответствии с расшифрованными артефактами, представители власти Древнего Египта намеревались организовать добычу и отправку обнаруженных на территориях упомянутых земель металлов в столицу Мемфис, где ближайшее окружение фараона брало на себя ответственность по распределениюПериод основания Идфу, который сейчас считается Суданом, датируется 3000 лет до нашей эры. В качестве места возведения города древние египтяне выбрали территорию, прилегающую к западному берегу Нила.