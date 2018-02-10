Ученые отрицают гипотезу о безвозвратной потере нервных клеток

По словам экспертов, процесс образования нервных клеток происходит беспрерывно на протяжении всей жизни. Даже у взрослых особей наблюдается постоянный нейрогенез. В прошлом невропатологи предполагали, что клетки мозга не восстанавливаются, а функции пораженных частей перераспределяются между здоровыми. Сейчас эта теория отвергнута как не соответствующая действительности.
Ученые из Швейцарии и Англии на протяжении нескольких месяцев наблюдали за гиппокампом грызунов. Они доказали опытным путем способность стволовых клеток формировать нейроны. Новое открытие поможет в будущем врачам успешно разработать медицинские препараты, защищающие от недугов мозга. Болезнь Альцгеймера, Паркинсона, слабоумие и прочие возрастные проблемы не станут настолько грозными врагами человечества, как сейчас.