Бывший руководитель тайной программы Пентагона рассказал, почему НЛО быстро двигается

Бывший руководитель тайной программы Пентагона рассказал, почему НЛО быстро двигаетсяСегодня, 11:47
Бывший руководитель государственной программы США по изучению НЛО Луис Элизондо в новом интервью рассказал подробности о работе Пентагона в поисках пришельцев.
Бывший сотрудник Исследовательского центра Эймса в NASA доктор Норман Бергрун уверен, что инопланетные жители прячут свои корабли в кольцах Сатурна. При этом
Исполнительница Джанет Джексон вскоре должна стать мамой первенца – у нее и супруга Уиссама Аль Мана родится мальчик. Между тем, бывший муж 50-летней певицы,