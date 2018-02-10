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| | Бывший руководитель тайной программы Пентагона рассказал, почему НЛО быстро двигается

Бывший руководитель тайной программы Пентагона рассказал, почему НЛО быстро двигается

Сегодня, 11:47
Бывший руководитель тайной программы Пентагона Луис Элизондо рассказал, почему НЛО быстро двигается. Эксперт отметил, что всё дело в том, что внеземные существа лучше знаю физику и квантовую механику, как сообщает VistaNews.

Бывший руководитель тайной программы Пентагона рассказал, почему НЛО быстро двигается

 

Такое же мнение и у физика компании Bigelow Aerospace Хола Путхоффа. Специалисты отметили, что инопланетяне деформируют пространство-время и используют гораздо больше энергии. Теперь в научном сообществе ведутся споры между другими экспертами, а также обсуждается, можно ли адаптировать такую технологию для земных целей.

Стоит отметить, что высокая скорость движения является одной из отличительных черт НЛО. Инопланетные космолёты легко маневрируют в любых условиях, могут резко пропадать и замирать на месте. Именно потому их сложно заметить, а детали обычно достаточно нечёткие, что ведёт к спорам, было НЛО или нет.

Ирина Летинская
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