New Horizons сделал снимок, находясь на рекордном расстоянии от Земли

Новый рекорд установил космический зонд New Horizons в истории изучения карликовых планет и космоса в целом. На расстоянии 6,12 млн километров от Земли эксперты сделали снимок небесных сфер.

Руководитель исследований университета Боулдер (США) Алан Стерн поведал, что New Horizons внес огромный вклад в изучении космоса. Он стали первым, кто изучил Плутон, и первый исследует пояс Койпера. Также это самый быстрый летающий корабль в истории человечества. И вот, через десятки лет, группе ученых из Боулдера удалось сделать снимок на рекордном расстоянии от нашей планеты.Около 28 лет назад экспертам уже удалось сделать снимки двух объектов из пояса Койпера, но расстояние составляло 6,06 млн километров. Прозвали фотографию «тусклой голубой точкой». В таком событии полёт совершал зонд «Вояжер-1».

Рекорд удавалось держать до момента, пока New Horizons не добрался до карликовых планет ещё ближе.Космический корабль New Horizons планирует на следующий год покорить ещё более далёкие пространства. Группа профессионалов хочем запустить зонд на карликовую планету 2014 MU69. Каждый день машина покоряет 1,1 млн километров космоса. Ежедневно зонд делает множество фотографий различных небесных тел и интересных планет.