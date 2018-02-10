Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | "Материа Медика" не исключает обращения в суд из-за вручения "Антипремии"

"Материа Медика" не исключает обращения в суд из-за вручения "Антипремии"

Сегодня, 03:24

Во вторник, шестого февраля Минобрнауки подвело итоги своей традиционной премии «За верность науке». После того как ее результаты стали достоянием общественности, грянул скандал. Дело в том, что победу в малопочетной номинации «Антипремия» (она обычно присуждается СМИ и организациям, «наиболее активно распространяющим лженаучную и антинаучную информацию») присудили компании «Материа Медика холдинг». Для последней это стало шоком. Об этом сообщил РБК.

 

"Материа Медика" не исключает обращения в суд из-за вручения "Антипремии"

Представитель фармпроизводителя в комментарии для РБК заявил, что «Материа Медика холдинг» решительно не согласна с «победой» в «Антипремии» и намерена защищать свое доброе имя в судебном порядке. Компания рассматривает возможность обращения с жалобой в ФАС, Прокуратуру РФ и к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. К тому же, представитель «Материа Медика холдинг» подчеркнул, что на сайте https://минобрнауки.рф/премия/ отсутствуют доказательства тезисов о лженаучности деятельности компании.

 

 

Новости по теме
Минобрнауки РФ может создать награду за борьбу с лженаукой
Минобрнауки РФ может создать награду за борьбу с лженаукой

Министерство обороны России готово создать номинацию за достижения в борьбе с лженаукой в рамках премии «За верность науке». Данное заявление озвучила Людмила

Два медика в Иордании погибли от нападения львов
Два медика в Иордании погибли от нападения львов

Два работника ветеринарной службы скончались в сафари-парке Иордании от нападения трех львов. Об этом сообщают местные СМИ.

Фильм
Фильм "Трансформеры" стал фаворитом антипремии "Золотая малина-2015"

Фантастический экшн "Трансформеры: Эпоха истребления" занимает лидирующие позиции в номинациях на антипремию «Золотая малина». Вручение «обидной» премии

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости