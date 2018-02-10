"Материа Медика" не исключает обращения в суд из-за вручения "Антипремии"

Во вторник, шестого февраля
Минобрнауки подвело итоги своей традиционной премии «За верность науке». После
того как ее результаты стали достоянием общественности, грянул скандал. Дело в
том, что победу в малопочетной номинации «Антипремия» (она обычно присуждается
СМИ и организациям, «наиболее активно распространяющим лженаучную и антинаучную
информацию») присудили компании «Материа Медика холдинг». Для последней это
стало шоком. Об этом сообщил РБК.
Представитель
фармпроизводителя в комментарии для РБК заявил, что «Материа Медика холдинг»
решительно не согласна с «победой» в «Антипремии» и намерена защищать свое
доброе имя в судебном порядке. Компания рассматривает возможность обращения с
жалобой в ФАС, Прокуратуру РФ и к Уполномоченному при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей. К тому же, представитель «Материа Медика холдинг»
подчеркнул, что на сайте https://минобрнауки.рф/премия/ отсутствуют
доказательства тезисов о лженаучности деятельности компании.