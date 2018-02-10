"Материа Медика" не исключает обращения в суд из-за вручения "Антипремии"

Во вторник, шестого февраля Минобрнауки подвело итоги своей традиционной премии «За верность науке». После того как ее результаты стали достоянием общественности, грянул скандал. Дело в том, что победу в малопочетной номинации «Антипремия» (она обычно присуждается СМИ и организациям, «наиболее активно распространяющим лженаучную и антинаучную информацию») присудили компании «Материа Медика холдинг». Для последней это стало шоком. Об этом сообщил РБК.

Представитель фармпроизводителя в комментарии для РБК заявил, что «Материа Медика холдинг» решительно не согласна с «победой» в «Антипремии» и намерена защищать свое доброе имя в судебном порядке. Компания рассматривает возможность обращения с жалобой в ФАС, Прокуратуру РФ и к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. К тому же, представитель «Материа Медика холдинг» подчеркнул, что на сайте https://минобрнауки.рф/премия/ отсутствуют доказательства тезисов о лженаучности деятельности компании.