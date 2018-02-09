Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | Ученые из Румынии разрешили есть снег

Ученые из Румынии разрешили есть снег

Вчера, 21:47
Исследователи из Румынского университета сообщили, что допустимо употребление в пищу снега в том случае, если тот пролежал меньше двух дней. Дело в том, что с течением времени увеличивается риск возникновения в снеге плесени и болезнетворных бактерий.

Ученые из Румынии разрешили есть снег

 

Румынские исследователи ответили на вопрос безопасно ли употреблять в качестве пищи снег: можно, но только в том случае, если он пролежал менее пары суток. Это утверждение было подтверждено рядом исследований в 2017 году под руководством Иштван Мате. На исследование вопроса приемлемости поедания снега ученого натолкнули дети, которые кушали снег на улице.

Изучали снег в температурном диапазоне от 1,1 до 17,4 градусов по Цельсию. Материал для экспериментов брался в январе-феврале прошлого года в парке и кольцевой развязки дорожного пути в Румынии.

Как выяснилось, наиболее безопасным для употребления является тот снег, который был наиболее свежим, пролежавший не дольше половины суток. Тот же, который пробыл на открытом воздухе два дня и более, содержал в себе существенное количество потенциально вредных бактерий.
Новости по теме
В Петербурге обещают штормовой ветер и снег
В Петербурге обещают штормовой ветер и снег

В Северную столицу в пятницу надвигается плохая погода. Гидрометцентр прогнозирует штормовой юго-западный ветер до 15 м/сек и мокрый снег.

На днях в Нижнем Новгороде выпадет первый снег
На днях в Нижнем Новгороде выпадет первый снег

В ближайшие дни в Нижнем Новгороде ожидается первый снег. С такой информацией выступила начальник отдела прогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Ученые обнаружили на поверхности Марса настоящий снег
Ученые обнаружили на поверхности Марса настоящий снег

Ученые, исследовавшие южное полушарие Марса, заявили, что там бывает настоящий Новый год, а в этот период идет снег. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости