Ученые из Румынии разрешили есть снег

Исследователи из Румынского университета сообщили, что допустимо употребление в пищу снега в том случае, если тот пролежал меньше двух дней. Дело в том, что с течением времени увеличивается риск возникновения в снеге плесени и болезнетворных бактерий.

Румынские исследователи ответили на вопрос безопасно ли употреблять в качестве пищи снег: можно, но только в том случае, если он пролежал менее пары суток. Это утверждение было подтверждено рядом исследований в 2017 году под руководством Иштван Мате. На исследование вопроса приемлемости поедания снега ученого натолкнули дети, которые кушали снег на улице.Изучали снег в температурном диапазоне от 1,1 до 17,4 градусов по Цельсию. Материал для экспериментов брался в январе-феврале прошлого года в парке и кольцевой развязки дорожного пути в Румынии.Как выяснилось, наиболее безопасным для употребления является тот снег, который был наиболее свежим, пролежавший не дольше половины суток. Тот же, который пробыл на открытом воздухе два дня и более, содержал в себе существенное количество потенциально вредных бактерий.