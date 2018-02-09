Названы уникальные для женщины факторы риска инсульта

Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, какие факторы влияют на возникновение инсульта у женщин. Информация об этом появилась в журнале Stroke.

Домбровский Сергей

Согласно статистике заболеваний, в США женщины страдают кровоизлиянием головного мозга чаще, чем мужчины. Уникальными фактором риска инсульта для дам являются менструации, начавшиеся до десятилетнего возраста, ранняя менопауза и низкое количество дегидроэпиандростерона – гормона, выделяемого надпочечниками, который положительно влияет на организм и способствует омоложению.Чаще остальных подвержены инсультам женщина, имеющие проблемы со здоровьем во время беременности. Страдающие сахарным диабетом автоматически попадают в группу риска по инсульту. Ученые рекомендуют дамам тщательно следить за своим здоровьем с раннего возраста, употреблять только полезную пищу, вести активный образ жизни и по возможности заниматься спортом. В этом случае вероятность иметь повышенное артериальное давление снижается.