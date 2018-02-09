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| | Названы уникальные для женщины факторы риска инсульта

Названы уникальные для женщины факторы риска инсульта

Вчера, 19:19
Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, какие факторы влияют на возникновение инсульта у женщин. Информация об этом появилась в журнале Stroke.

Названы уникальные для женщины факторы риска инсульта

 

Согласно статистике заболеваний, в США женщины страдают кровоизлиянием головного мозга чаще, чем мужчины. Уникальными фактором риска инсульта для дам являются менструации, начавшиеся до десятилетнего возраста, ранняя менопауза и низкое количество дегидроэпиандростерона – гормона, выделяемого надпочечниками, который положительно влияет на организм и способствует омоложению.

Чаще остальных подвержены инсультам женщина, имеющие проблемы со здоровьем во время беременности. Страдающие сахарным диабетом автоматически попадают в группу риска по инсульту. Ученые рекомендуют дамам тщательно следить за своим здоровьем с раннего возраста, употреблять только полезную пищу, вести активный образ жизни и по возможности заниматься спортом. В этом случае вероятность иметь повышенное артериальное давление снижается.
Домбровский Сергей
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