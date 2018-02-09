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| | Богомолы увидели мир в самых тонких 3D-очках

Богомолы увидели мир в самых тонких 3D-очках

Вчера, 18:59
Ученые из Британии разработали тончайшие 3D-очки чтобы понять, как видят мир такие насекомые, как африканские молитвенные богомолы. Насекомые для создания визуальной картины мира используют большое количество омматидиев (глаз), но о строении глаз богомола долгое время не было много информации.

Богомолы увидели мир в самых тонких 3D-очках

 

В процессе изучения зрения африканского молящегося богомола, британские ученные выяснили, что зрение этих насекомых значительно отличается от других животных. Богомолы не сравнивают картинку, видимую правым и левым глазом, но могут замечать изменения освещенности, благодаря чему определяют расстояние до объектов. Это специалисты выяснили с помощью специально разработанным 3D-очкам, которые транслировали увиденное насекомым на монитор.

Системы зрения у млекопитающих изучены лучше, чем системы насекомых. Например, сегодня известно, что у богомола изображение правого и левого глаза отличаются. Картинка для первого и второго глаза сопоставляется в каждом отдельном кадре из множества так, чтобы статичном фото можно было различить движущийся объект.
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