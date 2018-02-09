Богомолы увидели мир в самых тонких 3D-очках

В процессе изучения зрения африканского молящегося богомола, британские ученные выяснили, что зрение этих насекомых значительно отличается от других животных. Богомолы не сравнивают картинку, видимую правым и левым глазом, но могут замечать изменения освещенности, благодаря чему определяют расстояние до объектов. Это специалисты выяснили с помощью специально разработанным 3D-очкам, которые транслировали увиденное насекомым на монитор.
Системы зрения у млекопитающих изучены лучше, чем системы насекомых. Например, сегодня известно, что у богомола изображение правого и левого глаза отличаются. Картинка для первого и второго глаза сопоставляется в каждом отдельном кадре из множества так, чтобы статичном фото можно было различить движущийся объект.