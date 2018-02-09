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| | Уфологи рассказали о самых загадочных наблюдениях НЛО в Британии

Уфологи рассказали о самых загадочных наблюдениях НЛО в Британии

Вчера, 18:47
Уфологи рассказали о самых загадочных наблюдениях НЛО в Британии, происходивших в северной части Англии. Все они имели место в 1980-х годах, но информацию открыли только в наши дни.

Уфологи рассказали о самых загадочных наблюдениях НЛО в Британии

 

Первый произошёл в городе Даруэн, графство Ланкашир, в ноябре 1985 года. Тогда в течение 8 минут в небе провисел ромбовидный объект с круглыми красными фонарями. По словам очевидицы, НЛО казалось очень большим и тяжёлым. Второй случай зафиксирован в декабре 1986 года в графстве Дербишир. НЛО увидели рано утром, и оно представляло собой гигантский, размером примерно с двухэтажный автобус, треугольник с белыми огнями. Третий случай произошёл в городе Рочдейл в графстве Большой Манчестер. Тогда несколько НЛО, вращаясь на ходу, пронеслось с яркими огнями по облачному небу.

По словам исследователя Филиппа Мантла, эти случаи кажутся действительно очень загадочными, поскольку эксперты никак не могут их идентифицировать. Описанные объекты не подходят под известные в 1980-х годах виды техники, а также метеорологические феномены. В то же время во всех случаях НЛО двигались совершенно бесшумно, и это их частично объединяет, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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