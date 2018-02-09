Учёные: Рыбы умели ходить задолго до выхода жизни на сушу

Учёные из США выяснили, что рыбы умели ходить задолго до выхода жизни на сушу. Статью об исследовании опубликовали в Cell.

Яна Татьянина

Биологи из медуниверситета Нью-Йорка изучили развитие генов Leucoraja erinacea, ежового ската. Это позвоночное почти не отличается от предков, населявших первичный океан 100 млн лет назад.Пару больших грудных плавников скаты используют для плавания, а с помощью брюшных ходят по дну, поочерёдно выставляя вперёд. Такое пешее передвижение Leucoraja erinacea напоминает ходьбу обитателей суши. При этом брюшные плавники не жёсткие, как у прочих рыб, а имеют 3 гибких сочленения, позволяющих скатам отталкиваться ото дна.Джереми Дейсен и его коллеги сравнили гены конечностей и нейронов у скатов, рыб и наземных животных. Оказалось, что генетическая программа конечностей у млекопитающих и Leucoraja erinacea идентична, а за подвижность ног человека и плавников скатов отвечают одинаковые нервы. Изменилось представление об эволюции, по которому живые существа научились ходить лишь на суше.