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| | Учёные: Рыбы умели ходить задолго до выхода жизни на сушу

Учёные: Рыбы умели ходить задолго до выхода жизни на сушу

Вчера, 17:41
Учёные из США выяснили, что рыбы умели ходить задолго до выхода жизни на сушу. Статью об исследовании опубликовали в Cell.

Учёные: Рыбы умели ходить задолго до выхода жизни на сушу

 

Биологи из медуниверситета Нью-Йорка изучили развитие генов Leucoraja erinacea, ежового ската. Это позвоночное почти не отличается от предков, населявших первичный океан 100 млн лет назад.

Пару больших грудных плавников скаты используют для плавания, а с помощью брюшных ходят по дну, поочерёдно выставляя вперёд. Такое пешее передвижение Leucoraja erinacea напоминает ходьбу обитателей суши. При этом брюшные плавники не жёсткие, как у прочих рыб, а имеют 3 гибких сочленения, позволяющих скатам отталкиваться ото дна.

Джереми Дейсен и его коллеги сравнили гены конечностей и нейронов у скатов, рыб и наземных животных. Оказалось, что генетическая программа конечностей у млекопитающих и Leucoraja erinacea идентична, а за подвижность ног человека и плавников скатов отвечают одинаковые нервы. Изменилось представление об эволюции, по которому живые существа научились ходить лишь на суше.
Яна Татьянина
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