Falcon Heavy заснял странный объект над Землёй: НЛО или дракон?

В космосе часто фиксируют различные объекты, напоминающие НЛО. К аппаратуре, которая «подсматривает» за делами пришельцев теперь присоединилась и ракета Falcon Heavy, запущенная Илоном Маском.

Больше всего запуску нового земного аппарата компании SpaceX после Илона Маска наверно обрадовались уфологи. Не успела ракета Falcon Heavy погрузиться в космическое пространство, как в сети уже появились первые снимки странного объекта, пролетавшего над поверхностью Земли. Больше всего запуску нового земного аппарата компании SpaceX после Илона Маска наверно обрадовались уфологи. Не успела ракета Falcon Heavy погрузиться в космическое пространство, как в сети уже появились первые снимки странного объекта, пролетавшего над поверхностью Земли.





Виртуальные специалисты, разглядывая космические пейзажи нашей планеты, переданные в сеть, увидели, нечто чёрное, что на огромной скорости неслось в воздушных слоях атмосферы. Просмотревшие видео, верящие в инопланетян и работу Скотта Уоринга, увидели в странном объекте НЛО. Уфологи уже давно утверждают, что наша планета неоднократно посещалась и посещается пришельцами с далёких миров. Странные летательные аппараты периодически фиксируют в различных уголках земного шара. Множество снимков различных НЛО периодически присылаются с борта МКС. Есть также мнение, что пришельцы уже давно присутствуют на космической станции и сотрудничают с людьми.





С момента своего появления на стартовой площадке Falcon Heavy уже привлекал внимание НЛО. О том, что инопланетный корабль следил за запуском ракеты, сообщил сам Илон Маск, который уже давно не считает людей единственными разумными существами космоса.

Последними сообщениями о том, что инопланетная раса изучает людей, прославилась и Мексика. Там очевидцы увидели неземной аппарат над полем для гольфа в курортном городке Икстапа. Даже известный гольфист Грехэм Де Лает опубликовал на своей странице в соцсети видео с НЛО. Пользователи сразу же отметили, что пришельцы проявляют в этом случае «спортивный интерес». Ранее подобный светящийся объект видели в США на территории штата, граничащего с Мексикой. Последними сообщениями о том, что инопланетная раса изучает людей, прославилась и Мексика. Там очевидцы увидели неземной аппарат над полем для гольфа в курортном городке Икстапа. Даже известный гольфист Грехэм Де Лает опубликовал на своей странице в соцсети видео с НЛО. Пользователи сразу же отметили, что пришельцы проявляют в этом случае «спортивный интерес». Ранее подобный светящийся объект видели в США на территории штата, граничащего с Мексикой.





Другие пользователи предположили, что объект, попавший в объектив камеры Falcon Heavy, может быть драконом, мифическим существом, которое некогда, как доказывают учёные, действительно проживало на Земле. Ранее виртуальные эксперты уже наблюдали существо, напоминавшее дракона, которое заснял один из американских граждан из штата Монтана, отдыхая на берегу озера с семьёй. Примечательно, что некоторые эксперты уверены в том, что эти крылатые существа до сих пор живут на Земле, просто существуют в другой реальности.



